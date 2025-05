'La colección' y el musical 'Me cuesta tanto olvidarte' protagonizan la agenda cultural de Torrevieja

Antonio Trives Sábado, 24 de mayo 2025, 10:12

La agenda cultural de Torrevieja ofrece este fin de semana un registro variado. Hoy, el Auditorio Internacional, a las 20 horas, acoge el espectáculo que rinde homenaje al emblemático grupo de pop español Mecano, bajo el título 'Me cuesta tanto olvidarte'. Esta actuación recrea con gran fidelidad la esencia, la voz y el estilo de esta histórica banda que marcó una época en el panorama musical. La artista Belén Alarcón, con su interpretación simula la figura de Ana Torroja. Los amantes de este grupo tendrán 120 minutos de espectáculo donde podrán disfrutar de éxitos como 'Hoy no me puedo levantar', 'Hijo de la luna' o 'Cruz de navajas', entre otros.

A la misma hora, pero en el Teatro Municipal la oferta cultura ofrece también el registro del humor. Con la obra 'La función que sale mal' es una comedia hilarante que mezcla el humor absurdo de 'Monty Python' y el suspense de Sherlock Holmes. El espectáculo, que cuenta con una duración de una hora y 40 minutos, ofrece para quienes lleguen con antelación un 'preshow' exclusivo a las 19.45 horas. En este espacio los actores actuarán con el público.

Y para mañana domingo, la agenda se traslada al Teatro Municipal de Torrevieja, cuyas tablas acogerán, a las 19 horas, el estreno de 'La colección'. La obra la protagonizada José Sacristán, premio Goya y Premio Nacional de Cinematografía, y Ana Marzoa, ganadora del premio Max de Teatro. Escrita y dirigida por Juan Mayorga, se adentra en un drama sobre el legado y la memoria. La historia parte de una sencilla pregunta: ¿qué pasará con nuestra colección cuando ya no estemos? Desde esta premisa, se desarrolla una trama cargada de profundidad simbólica y filosófica, Se trata, por tanto, de una obra sobre el apego a los objetos, la transmisión del legado y la búsqueda del sentido de la vida.