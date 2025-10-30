La CHS suma un nuevo convenio con Ayuntamientos para la conservación del río y firma con Benejúzar Ya lo ha hecho con Formentera del Segura, Benijófar y Orihuela

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sigue con su hoja de ruta de firma de convenios de colaboración con los municipios por los que atraviesa el río Segura. Esta semana lo ha hecho con el Ayuntamiento de Benejúzar y se suma a Orihuela, Formentera del Segura y Benijófar. Salvo para Orihuela, que la cuantía es mayor, para estos tres municipios se ha fijado en 100.000 euros.

El alcalde de Benejúzar Vicente Cases se trasladó esta semana hasta dependencias de la CHS para firmar con el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea y el comisario de aguas adjunto, Adolfo Mérida, el convenio para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de dominio público hidráulico, en tramos urbanos y periurbanos, entre ambas administraciones.

La inversión total que se ha estimado, como fue en el caso del convenio con Formentera del Segura y Benijófar, es de 100.000 euros, y abarcará el periodo 2025-2028. El convenio conlleva diversas actuaciones dentro del término municipal de Benejúzar, tanto en los tramos urbanos como en los periurbanos (ambos de competencia municipal) que se consideren necesarias para, de forma conjunta y coordinada, alcanzar la consecución de los objetivos de conservar, mantener e incluso recuperar, el dominio público hidráulico. Es en los mismos términos en los que se fijó con el resto de municipios.

Del mismo modo, se ha establecido para el seguimiento de las actuaciones contenidas en el convenio una Comisión Mixta de Seguimiento, formada por dos representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura y dos representantes del Ayuntamiento de Benejúzar, nombrados por cada parte firmante.

En el caso de Orihuela, con la firma del convenio se comprometieron a destinar entre los dos 800.000 euros para la limpieza y conservación de cauces en los próximos cuatro años. Este acuerdo, firmado el 11 de septiembre, estableció que el Ayuntamiento de Orihuela aportará el 60% de la financiación, 480.000 euros, mientras que la CHS asumirá el 40% restante, 320.000 euros. La vigencia inicial sería de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y con esto permitirá planificar y ejecutar trabajos de forma estable y coordinada entre administraciones. Este convenio y con esa inversión se destinará a diversas actuaciones dentro del término municipal de Orihuela, tanto en los tramos urbanos como en los periurbanos.

Entre las actuaciones estipuladas en el convenio se recoge la eliminación de elementos que obstruyan el cauce, podas y desbroces en la vegetación de ribera, recuperación de márgenes deteriorados, estabilización en zonas con riesgo de erosión, retirada de infraestructuras obsoletas, mejora de la continuidad fluvial con la recuperación de antiguos meandros y control de especies invasoras que afectan al equilibrio del ecosistema.

