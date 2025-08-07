La CHS destina al Ayuntamiento de Formentera del Segura 100.000 euros para la conservación del río El organismo de cuenca y el Consistorio firman un convenio de colaboración para acometer diferentes actuaciones

En la parte inferior, el río Segura en término de Formentera del Segura, y en la superior al entrar en Rojales.

Jueves, 7 de agosto 2025

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a destinar al Ayuntamiento de Formentera del Segura 100.000 euros para diferentes actuaciones destinadas a mejorar el estado del río Segura. Este es el acuerdo alcanzando con la firma de un convenio entre el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, y el alcalde, Francisco Cano.

Son las administraciones locales las competentes de la adecuación y mantenimiento cuando el río transcurre por tramos urbano y periurbanos. En el caso de Formentera, el cauce no atraviesa el municipio por su interior, pero sí hace de límite urbanístico. Con este convenio, la CHS acuerda dotar a la administración local de una partida presupuestaria para contribuir a alcanzar su competencia como es el mantenimiento y conservación de estos tramos de los cauces.

El propósito de esta actuación es conservar, mantener e incluso recuperar, el dominio público hidráulico, el buen estado de las masas de agua y paliar los efectos de las inundaciones y sequías. Esta firma, con la aportación de 100.000 euros, significa, explican desde la CHS, una cooperación más estrecha entre este organismo y el Consistorio «para poder hacer las actuaciones que el Ayuntamiento considere necesarias dentro del dominio público hidráulico de una forma más ágil».

En cuanto a la duración del convenio, se ha fijado una vigencia durante los próximos cuatro años, prorrogable hasta cuatro años más en función del estado de ejecución de las actuaciones. Para el seguimiento de las actuaciones contenidas en el Convenio se constituirá, explica la CHS, una Comisión Mixta de Seguimiento, formada por dos representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura y dos representantes del Ayuntamiento de Formentera del Segura, nombrados por cada parte firmante.

Almoradí pide a la CHS la limpieza del cauce

La Ayuntamiento de Almoradí, en un comunicado, ha dado a conocer que que ha enviado a la CHS una carta para solicitar que asuma nuevamente «sus responsabilidades» en tareas de limpieza y desbroce del cauce del río Segura. En el caso de Almoradí, el río discurre a cientos de metros del inicio del casco urbano, aunque próximo a la zona industrial. El Consistorio reclama al organismo las actuaciones necesarias para prevenir posibles inundaciones y mitigar los efectos de lluvias torrenciales. Para esto le piden la retirada de la vegetación de la caña invasiva y la acumulación de restos orgánicos, que según detallan, dificultan el paso del agua.

Estas medidas las viene reclamando desde la dana de septiembre de 2019, cuando varias roturas de la mota del río provocó la inundación de una parte del municipio. La alcaldesa, María Gómez, señala que desde el Ayuntamiento lamentan no haber obtenido respuesta a la carta enviada a la CHS solicitando la limpieza de cauces. En anteriores ocasiones, explican en el comunicado, «la respuesta de la CHS no ha sido concreta». En esta, según sus explicaciones añaden, se ceñía a que el organismo programaría los desbroces de verano en zonas no urbanas con la empresa responsable del contrato de mantenimiento de cauces en previsión del periodo de gota fría, «sin proporcionar ni fechas y espacios a limpiar».

Por otro lado, argumentan y defienden que el Ayuntamiento está realizando limpiezas de tubos situados en el término municipal y pertenecientes tanto a la CV-91 como a la autopista AP-7, así como la limpieza de imbornales en polígonos industriales y otras zonas urbanas.