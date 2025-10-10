18 calles y carreteras afectadas por las lluvias en Orihuela Costa y 46 personas trasladadas al albergue de Torrevieja El aviso rojo se mantiene hasta las 23:59 horas de este viernes

La incidencia de las lluvias en la Vega Baja están dejando algunas inundaciones de forma desigual en la comarca provocadas por la dana 'Alice'. El aviso rojo fijado para este viernes en el sur de la provincia de Alicante y zona costera de Murcia ya dejó este jueves algunas incidencias. En zonas del casco urbano de Orihuela, las precipitaciones que se están dando durante todo el día de este viernes están centrando en la zona costera. Esto ha obligado al corte de algún tramo o de forma total de hasta 18 calles o carreteras en Orihuela Costa. En el caso de Torrevieja, las lluvias y las inundaciones en diferentes puntos de la ciudad ha sido necesario el uso del albergue de emergencias instalado en el Palacio de Deportes acoge ahora mismo a 46 personas sin hogar, según señalan desde el Consistorio.

La Policía Local de Orihuela ha comunicado los cortes de vía e incidencias en Orihuela Costa. Se trata de las siguientes: cortes en la carretera de San Miguel, en calle Paraná, en calle San Antonio, en la carretera del residencial de Las Colinas, que conecta Mil Palmeras con Pilar de la Horadada, corte en la bajada a la playa Zenia, corte del barranco de calle Argentina y calle Rosales. También hay corte del paso de la playa La Glea con Campoamor, Paseo del Mar, calle Carolinas, calle Colón, calle Venezuela. También han informado que la carreta San Miguel desde calle Bahamas hasta calle Mulhacén está cortada. También hay cortes en calle Ciruela con Montezenia, calle Amapolas y calle Paraná con calle Niágara hasta calle Aries y accesos. Por otro lado, hay un coche atrapado por el agua en el puente de la carretera Villamartín.

El Ayuntamiento de Orihuela ya organizó este jueves el Cecopal y reunió a todos los agentes implicados en las Emergencias. Esta mañana a primera hora se ha vuelto a reunir y también se ha constituido el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Ha este PMA ha asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

En cuanto a las emergencias de este jueves, el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Alicante ha informado de que el total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176 en toda la provincia, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 con 60 intervenciones. Orihuela, junto a otras tres de la provincia fueron las incidencias más destacadas. En el parte de este viernes, se han atendido cinco emergencias en Torrevieja, una en Los Montesinos, otra en San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada. Los trabajos principalmente han sido achiques y retirada de arboles caídos, saneamiento de fachada y toldos.

En el caso de Torrevieja, también con un Cecopal constituido desde este jueves se reportó por parte de Cruz Roja y Protección Civil que un total de 23 personas sin hogar (16 hombres y 7 mujeres) fueron trasladadas anoche al Pabellón de Deportes «Tavi y Carmona», donde están siendo atendidos por los voluntarios de Alimentos Solidarios. A esta hora, el número de personas trasladadas al albergue asciende a 46.

Hay otros puntos próximos que también está dejando incidencias. La Policía Local de Los Montesinos ruega encarecidamente a toda la ciudadanía que limite su circulación únicamente a lo estrictamente necesario. Los accesos al municipio se encuentran intransitables debido a la gran acumulación de agua. La circulación en la CV-940 a la altura de Los Pérez resulta imposible y peligrosa.

De momento, el aviso rojo se mantiene hasta media noche en el litoral sur de la provincia de Alicante.