Califican de caótico el inicio de curso en el reconvertido centro de CIPFP El Palmeral de Orihuela El STEPV denuncia la situación que afecta tanto al personal como al alumnado

Arranca el curso escolar con críticas, como también vino denunciando la comunidad educativa durante los meses previos al verano, en el recién estrenado tras su reconversión de IES El Palmeral a Centro Integrado de Formación Profesional El Palmeral de Orihuela. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) denuncia falta de personal y caos administrativo en el arranque de este centro educativo reconvertido.

Describen la situación de «especialmente crítica». En cuanto a la falta de personal alertan que hay plazas de profesorado sin adjudicar. Además señalan en un comunicado que el centro solo cuenta con una administrativa cuando debería haber tres. Esto, relatan, «hace inviable» gestionar con eficacia el proceso de admisión y matriculación. En el mismo comunicado denuncia el sindicato que la conselleria de Educación aún no ha creado el centro en el sistema informático. Esto impide, argumentan, realizar también los trámites esenciales como la matriculación o el traslado de expedientes.

En cuanto a los espacios, el STEPV indica que hay obras sin finalizar. Es el caso de las aulas de Peluquería y Estética, y las de Informática. Este escenario, añaden, se debe por el retraso con el que se iniciaron las obras. Destacan por tanto que la «viabilidad del inicio de curso el próximo 9 de septiembre sigue siendo una incógnita».

Además, en el mismo centro, parte del alumnado de ESO y profesorado perteneciente administrativamente al IES Gabriel Miró ha sido reubicado en aulas «insuficientes en espacio y sin las condiciones adecuadas para desarrollar la labor educativa».

Aunque fue con el inicio del curso pasado, no fue hasta mediados de junio, a unos días de la finalización, cuando la conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo consumaba la creación del Centro Integrado Público de Formación Profesional El Palmeral con la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la orden 10/2025, de 6 de junio. Este retraso, supuso, como ya denunciaron hace unos meses numerosos problemas para la organización y adecuación del centro. Con la finalización del curso, en julio, esa «falta de organización y caos« también lo denunció personal docente y representantes de la Plataforma de afectados por la desaparición del IES El Palmeral. Señalaban que el proceso estaba suponiendo «generación de mucho estrés» y la ausencia de planificación por parte de la Conselleria. Denunciaron que los docentes tenían encomendadas tareas que no les corresponden, como trasladar material de un centro a otro, montar y desmontar talleres y laboratorios, y la colocación, sin unas directrices, de materiales.

Obras y masificación en el IES Las Espeñetas y Gabriel Miró

El sindicato, en el mismo comunicado, también ha puesto de manifiesto la situación en el IES Las Espeñetas. Denuncian que, además de que las obras continúan, se ha tenido que apuntalar otra zona del edificio. Esto, señalan, genera «serias preocupaciones» en materia de seguridad tanto para el alumnado como para el personal. También han puesto el foco en otro centro educativo de la ciudad, como el IES Gabriel Miró, donde las aulas de bachillerato siguen en obras, y añaden que desconocen la previsión clara de finalización. A todo esto, alertan de una «masificación preocupante». Describen que hay muchas aulas de bachillerato de los tres institutos de educación secundaria de la ciudad que cuentan con hasta 40 alumnos. Esto, califican, es «algo inaceptable» tanto desde el punto de vista pedagógico como sanitario.

Con esto, desde el STEPV, consideran que «el caos vivido en los centros educativos de Orihuela es el resultado de una grave falta de planificación y coordinación por parte de la Conselleria de Educación». Concluyen que se pone en riesgo el derecho del alumnado a una educación de calidad y se sobrecarga al personal docente y administrativo, «que está haciendo frente a una situación límite sin los recursos necesarios».