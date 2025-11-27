El Ayuntamiento de Torrevieja destina casi medio millón de euros a la vigilancia y control de acceso a instalaciones municipales La Junta de Gobierno Local adjudica este servicio a la mercantil Vigiprto SLU por 118.433 euros al año

LV / A. T. Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:23

La vigilancia y control de accesos a las instalaciones y dependencias municipales de Torrevieja supondrá una partida de 118.433 euros al año (IVA incluido). Es el resultado del proceso de licitación que ha culminado la Junta de Gobierno Local en la adjudicación en favor de la mercantil Vigiprot SLU.

La vigilancia de los edificios e instalaciones municipales es una competencia que deben prestar las corporaciones locales a través de sus policías locales. Sin embargo, como así expone el pliego de condiciones técnicas de este contrato, recalca que el aumento de dichas instalaciones y las carencias de efectivos en las plantillas de las policías locales o el desvío de efectivos a otras labores de mayor dificultad e inasumibles por parte de la vigilancia privada. Por esta razón, argumentan, se hace necesaria la utilización de seguridad privada para poder atender con garantías este tipo de servicios.

Con este contrato vigilancia y control de accesos de destinará y empleará en el reciento situado en Parque Antonio Soria para los días de mercado, en los campos de fútbol municipales, en las dependencias del Ayuntamiento de Torrevieja, para la Oficina de Censo y Estadística y en las instalaciones que estén adscritas al área de Bienestar Social. También incluye las instalaciones o dependencias municipales que fuera necesario la presencia de vigilancia y control de accesos y las que pudieran surgir después de formalizado el presente contrato. Esto último se aplicará sin que ello signifique una modificación del contrato.

En cuanto a la duración del contrato, tendrá un periodo mínimo de dos años, con la posibilidad de acordar dos prórrogas a razón de año a año. Cumpliendo con los cuatro años, la inversión ascendería para todo el contrato a 473.732 euros.

En el anterior contrato, en 2021, el precio base de licitación por año fue de158.253 euros. Esto implica que el presupuesto inicial se ha reducido más de 20.000 euros, al licitarse el nuevo contrato por 135.861 euros.

En este vigente contrato, las dependencias acordadas a vigilar y controlar, el contrato incluye una serie de mejoras. Una de ellas es la creación de 200 horas adicionales de auxiliares y 200 horas adicionales de vigilantes para cubrir necesidades urgentes, extraordinarias o en fines de semana, festivos y noches, manteniéndose también en caso de prórroga del contrato.

También incluye la formación complementaria para tres vigilantes en primeros auxilios, uso de desfibrilador semiautomático (DESA) y rescate en ascensores, garantizando que todo el personal que realice sustituciones disponga de la misma capacitación. Además, se instalará, a cargo de la empresa, dos cámaras lectoras de matrículas para la apertura automática de barreras, valoradas en aproximadamente 1.500 euros cada una, que pasarán a ser propiedad municipal al finalizar el contrato.

Por otro, el contrato incorpora la disponibilidad de herramientas tecnológicas de control del servicio en tiempo real, con acceso directo para Policía Local, incluyendo posicionamiento de vigilantes, partes digitalizados y análisis de indicadores de ejecución, y respuesta ante emergencias o urgencias en menos de 8 horas, aportando personal de vigilancia cuando sea requerido por el Ayuntamiento.

