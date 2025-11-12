La apertura de los antiguos juzgados de Orihuela se adentra en la última fase por la licitación ahora del mobiliario El Ayuntamiento destina casi 120.000 euros para el suministro, transporte e instalación

A principios de marzo el Ayuntamiento de Orihuela anunció el fin de las obras de rehabilitación y adecuación de los antiguos juzgados de Orihuela en la reconversión en dependencias municipales. A estas obras se destinaron 2,3 millones de euros. El alcalde, Pepe Vegara, y el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Matías Ruiz visitaron las instalaciones acompañados por el director de obra, Antonio Galiano y los ediles de contratación, Mónica Pastor y la de Estadística, Carmen Portugal. En esa visita, el edil de Urbanismo avanzó que se estaba ultimando la contratación del mobiliario, como recogió este diario. La previsión que señaló el edil se dirigía a que el edificio podría abrirse al público una vez finalizados los trámites del Centro de Transformación, instalación y montaje del mobiliario y traslado de los trabajadores municipales. Esto, añadió, supondrá unos dos meses, es decir, antes del verano.

Esos plazos ya quedaron caducos y ahora se ponen en marcha ese último trámite de adecuación con la compra del mobiliario. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para el suministro e instalación de muebles de oficina y elementos singulares para el edificio de los antiguos juzgados. Para ello el equipo de gobierno ha consignado 116.000 euros para este contrato, que también incluye el transporte, distribución, montaje, instalación y puesta en funcionamiento, en caso de ser necesario.

Cuando este contrato de suministro de mobiliario concluya y queden dotadas todas las dependencias albergará una nueva sede de oficinas municipales. La planta baja albergará íntegramente la «Atención al ciudadano». Constará de zonas comunes y zona delimitada para dicha atención. Se compondrá de la instalación de siete grupos de mesas de tal forma que se crearán 14 puestos. Este contrato suministrará también para esta planta un mostrador general de atención al público y bancadas de espera.

La primera planta se destinará a la concejalía de Estadística e Infraestructuras. Estarán dotados de mobiliario nuevo, el resto del mobiliario vendrá del traslado del mobiliario existente en Ociopía (de Infraestructuras) y del edificio del Poeta del Pueblo (Estadística).

En la segunda planta, donde se ubicará Secretaría y Contratación, el mobiliario a instalar en Secretaría será nuevo. Respecto al de Contratación exceptuando, los despachos de Concejalía y nuevos técnicos de la administración de contratación que serán nuevos, el resto se utilizarán las mesas de auxiliares administrativos existentes y las de secretaría que se trasladarán. La última planta se destinará para el área de Intervención y Tesorería. En este caso los puestos de personal en despachos serán nuevos. El área administrativa de Tesorería y parte de Intervención se dotarán con mobiliario existente procedentes de traslado del espacio de alquiler situados en Plaza Balaguer, frente a Juzgados, el resto será nuevo.

La fecha límite para presentar las ofertas a este contrato está fijada para el 21 de noviembre. A partir de ese momento se procederá a la valoración de dichas ofertas, después la adjudicación y deberá terminar con el suministro e instalación. Para todo ello no hay un tiempo estipulado.

