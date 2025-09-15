El antiguo edificio de la CAM en Orihuela, propiedad municipal, albergará el aula oficial de exámenes teóricos de la DGT El Ayuntamiento será el encargado de acondicionar el espacio que se utilizará

A. T. Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Orihuela contará con su propio espacio público para realizar las pruebas de conocimientos teóricos de conducir. Hasta el momento se estaba realizando en un espacio privado dentro del término municipal. Esto cambiará después de que esta mañana responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento hayan firmado un convenio con el que se implantará un aula informatizada para la realización de los exámenes teóricos de conducción.

El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el jefe provincial de Tráfico de Alicante, Antonio Jesús Fornes Méndez, con el objetivo de acercar este servicio a la ciudadanía y garantizar que las pruebas de control de conocimientos para la obtención de los permisos de conducción se realicen en igualdad de condiciones que en el resto de las sedes de la Dirección General de Tráfico.

Ampliar

Las dependencias municipales escogidas han sido el recientemente adquirido antiguo edificio de la CAM. Según lo establecido en el convenio, el Ayuntamiento de Orihuela se compromete a acondicionar un espacio adecuado con todos los requisitos técnicos, de accesibilidad y de seguridad, dotándolo de equipos informáticos, conexión a la red y mobiliario adaptado. Además asumirá los gastos derivados de la adecuación, mantenimiento y gestión del aula.

La DGT por su parte se compromete a garantizar la celebración en Orihuela de al menos una convocatoria mensual de exámenes teóricos, ampliable en función de la demanda. También aportará el soporte técnico y el asesoramiento necesario para el correcto desarrollo de las pruebas. El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y contempla la creación de una comisión mixta de seguimiento para coordinar la ejecución y resolver posibles incidencias.

En cuanto a las instalaciones, en julio se formalizó, después de años de negociaciones y desencuentros entre las diferentes formaciones políticas en los distintos equipos de gobierno en el ayuntamiento, la compra de este emblemático edificio. Finalmente la operación se cerró por dos millones de euros. El edificio ya fue utilizado como dependencias municipales, de hecho llegó a convertirse en sede temporal del Ayuntamiento cuando, en septiembre de 2021, comenzaron las obras de rehabilitación del palacio Marqués de Arneva.

En el momento en el que el alcalde, Pepe Vega, firmó con el presidente de la Fundación CAM, Luis Manuel Boyer Cantó, a finales de julio la adquisición del inmueble, ubicado junto al Puente de Levante, desde el Ayuntamiento señalaron que se estaba elaborando un informe técnico de valoración de costes para la adecuación y puesta en funcionamiento del inmueble. El objetivo, añadieron, es que se incluyan en los Presupuestos de 2026. Explicaron que se le dotará de varios usos estratégicos «para sacar el máximo partido a las instalaciones».