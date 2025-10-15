El ampa Oriol saldrá a manifestarse en Orihuela y Valencia ante la demora en la adecuación del antiguo asilo El martes 28 de octubre se concentrará junto al inmueble y el 4 de noviembre frente a la conselleria

El ampa Oriol ha anunciado una serie de acciones de protesta para denunciar el retraso que va a suponer la rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela para su conversión en residencia Oriol. Las acciones se van a llevar a cabo por dos vías, por la presencia en las calles y por la vía administrativa e institucional. En el primero de los casos han convocado una concentración en Orihuela para el martes 28 de octubre a las 11 horas en la plaza Sara Montiel, junto al asilo. La siguiente será en Valencia el martes 4 de noviembre. Se concentrarán frente a la conselleria de Servicios Sociales (10 horas).

Por la vía institucional y administrativa ya han presentado una denuncia ante el Síndico de Agravios. Este ya ha trasladado respuesta a la conselleria pidiéndole que explique las causas de la demora y que facilite un calendario y plan de ejecución para que la rehabilitación del asilo se realice cuanto antes. Por otro lado, a través de partidos de la oposición como PSOE y Compromís se trasladará interpelaciones a la consellera, Susana Camarero en los plenos de las Corts valencianas y sesiones de control al Consell. Y por último, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Orihuela, previsto para el 30 de octubre, se presentarán varias preguntas al equipo de gobierno.

Hace un mes, tras la última reunión con la secretaría autonómica de Servicios Sociales anunciaron que con la información dada no les quedaba más remedio que salir a la calle para denunciar que, según los plazos, hasta finales de 2028 no estaría finalizada la rehabilitación del asilo y por tanto los 30 usuarios de la residencia del Oriol no regresarían a Orihuela hasta esa fecha. «El resultado [de la reunión] no pudo ser más decepcionante y demoledor» señalan desde el ampa.

En septiembre de 2019 las inundaciones dejaron inutilizables las instalaciones que hasta ahora estaban usando. En 2022, el anterior gobierno de la Generalitat, para dar salida a esta situación y pudieran regresar adquirieron el antiguo asilo de Orihuela. Este inmueble, además de por la antigüedad requiere una adaptación, por lo que es preciso unas obras de rehabilitación. De momento siguen en unas instalaciones provisionales y que califican de «precarias» en Torrevieja, con deficiencias, según denuncian, de mantenimiento, seguridad y habitabilidad.

En cuanto a los plazos, cuentan que en el momento en el que se publique la licitación en la plataforma de Contratación del Estado se estima unos seis u ocho meses hasta la adjudicación definitiva. Supone prácticamente para mediados de 2026. Una vez se adjudique, el plazo de ejecución será de unos dos años, según señalan desde el ampa. Es por estas cuentas y plazos, que el traslado al asilo no se producirá antes de finales de 2028. Esto supone que habrán transcurrido nueve años desde que la dana arrasara las inundaciones y seis desde la compra de solución que se fijó.

Mientras tanto, los 30 usuarios de la residencia esperan en unas instalaciones de la Generalitat Valenciana en Torrevieja, y el ampa sale a la calle para que «vuelvan a su casa y recuperen la normalidad perdida en 2019».

