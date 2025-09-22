El Ampa del Centro Oriol anuncia movilizaciones ante el retraso del inicio de las obras del antiguo asilo

A. T. Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Después de varias reuniones con la Generalitat Valenciana y al comprobar que no se va a cumplir con lo afirmado en un primer momento, el Ampa Oriol del Centro Ocupacional y la Residencia va a comenzar una serie de protestas y movilizaciones para mostrar su descontento ante un nuevo retraso en el inicio de las obras de adecuación y rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela destinado para la residencia.

La semana pasada se cumplieron seis años de las inundaciones en las que una dana dejó inutilizable las instalaciones del Centro Ocupacional y la Residencia Oriol en el Palmeral. Desde ese momento ha venido exigiendo a las diferentes administraciones «respeto y dignidad» para los 70 usuarios y sus familias. Recalcan que se encuentran desesperados y con hartazgo ante la ausencia de celeridad de las administraciones para resolver con urgencia y prioridad los graves problemas que sufrieron las instalaciones.

Hace seis meses, el 25 de marzo, el Ampa se reunió con la Generalitat Valenciana. De ese encuentro salieron valorándola como constructiva pero « con resignación y decepcionados» por la lentitud de los trámites. Abordaron el estado de procedimiento para la reforma del asilo. De ese encuentro obtuvieron la confirmación de que la partida de los dos millones de euros consignada en los presupuestos de la Generalitat se nutrirá, con fondos propios sin recurrir a financiación o créditos externos. Se les trasladó que la licitación de las obras podría iniciarse a mediados de mayo. Y con ello, según los plazos previstos, la adjudicación se realizaría en septiembre u octubre. Tras ese encuentro, señalaron a este periódico que iban a estar vigilantes sobre el cumplimiento efectivo de los procesos, compromisos y plazos previstos. «Y no dudaremos en intervenir si detectáramos retrasos o incidencias injustificadas o inaceptables» añadieron. Y así ha sido.

Desde esa reunión no obtuvieron más información. Han ido pasando las semanas y los meses, y no se han ido dando los pasos que se les indicó. Lo califican de «apagón informativo incomprensible», a pesar, señalan, de reiterados intentos para conocer el estado del inicio de las obras. Dado que no recibieron información, contactaron como último recurso con la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Servicios Sociales para que mediara para conseguir esa reunión en Valencia.

El pasado viernes, la reunión se celebró en la secretaría autonómica de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. El resultado, describen, «no pudo ser más decepcionante y demoledor». Las explicaciones que recibieron se centran en que por problemas técnicos-jurídicos tienen que iniciar ahora la licitación. La duración estimada de este primer paso y hasta la adjudicación es de seis a ocho meses. Para la ejecución de las obras se les trasladó que se prolongaría otros dos años.

Con estos plazos, el traslado al asilo, que fue adquirido hace tres años por el anterior gobierno autonómico, no se produciría hasta finales de 2028. Esto supone que sería efectivo nueve años desde la dana y seis años desde la compra del asilo. Por esto lo describen como un «nuevo retraso inaceptable y degradante para los usuarios y las familias de la residencia». Ante esta situación señalan que van a llevar a cabo acciones de protesta y denuncia. No han especificado ni fecha y la forma en la que lo llevarán a cabo.

Esperanzados con el Centro Ocupacional

Otras de las instalaciones gravemente dañadas en las inundaciones de hace seis años fue el Centro Ocupacional Oriol. Los 40 usuarios siguen en el centro cívico de La Aparecida esperando a que se formalice el traslado a las nuevas instalaciones en el Palmeral. A diferencia respecto a la administración autonómica, el Ampa en un comunicado de hoy ha querido trasladar sus felicitaciones al equipo de gobierno y al alcalde, Pepe Vegara y los concejales, Matías Ruiz (Urbanismo) y Agustina Rodríguez (Bienestar Social) por encontrarse prácticamente terminadas las obras de rehabilitación de las instalaciones. No obstante, en una reunión el próximo viernes van a solicitar la información sobre cómo y cuándo se va a resolver la ausencia del servicio de comedor. Además queda por solucionar, añaden, la cuestión del equipamiento, mobiliario y servicios necesarios para la puesta a punto del centro ocupacional.