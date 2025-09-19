Abren una nueva pasarela en el río Segura a su paso por Rojales

A. T. Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:54 Comenta Compartir

Un nuevo punto en el cauce del río Segura conecta sus motas. Rojales ha abierto al público este viernes una nueva pasarela. El último municipio por el que atraviesa el río Segura antes de llegar, pocos kilómetros después, a la desembocadura en Guardamar del Segura, cuenta con un enclave para cruzar de un lugar a otro.

Dado que el cauce vertebra el casco urbano, son varias las infraestructuras que a lo largo de la historia se han ido construyendo en el municipio. Destaca el emblemático puente de sillería del siglo XVIII, conocido como el puente Carlos III. Junto al azud, las boqueras de acequia y la noria conforma un conjunto monumental hidráulico urbano. A escasos metros se encuentra el puente Reina Sofía, que se construyó para aliviar del tráfico rodado y pesado al puente de sillería y dar salida a la circulación de vehículos a modo también de circunvalación. Son los dos puentes dentro del casco urbano para vehículos. Además, dentro del espacio urbano también cuenta con tres pasarelas, dedicadas exclusivamente para el cruce de los peatones. La nueva infraestructura, a las afueras del casco urbano siguiendo el transcurso del río, el Ayuntamiento ha culminado las obras de una nueva pasarela que está destinada al uso de los viandantes. No obstante, cuenta con la particularidad de emplearse de forma estrictamente exclusiva si lo requiriera algún vehículo de emergencias.

Ampliar

La nueva pasarela va a conectar el sector Los Frailes, zona del instituto y de nueva expansión urbanística con el recinto ferial. En este espacio, es donde además de celebrar las fiestas de moros y cristianos acoge cada jueves el mercado semanal.

Según recogía la memoria del proyecto la justificación para la construcción e instalación es ante la ampliación y transformación del municipio en estos dos barrios por lo que se consideraba necesario para el uso seguro de los peatones, estableciendo de este modo la comunicación entre las dos zonas. En cuanto a las especificaciones técnicas, se trata de una pasarela peatonal en arco, constituida con perfiles metálicos de sección circular, y tablero de hormigón armado, conectado al arco mediante péndolas de barras de tracción de acero inoxidable.

La previsión inicial es que se abriera al público antes de las fiestas patronales, a finales de junio, sin embargo diferentes atrasos ha dilatado la apertura hasta hoy. En abril comenzaron los primeros trabajos en la ubicación. Se adjudicaron el verano pasado a la UTE Covial-Carrión Pasarela Río Segura-Rojales por 491.000 euros.