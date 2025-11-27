La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La pobreza laboral juvenil

Entre usted y yo, uno de cada tres españoles no cobra 1.500 euros al mes y deambula a pie de calle

Víctor Meseguer

Víctor Meseguer

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Allá por 1989, en una mítica intervención televisiva, Fernando Arrabal anunciaba el próximo apocalipsis gritando, fuera de sí, «¡el milenarismo va a llegar!» (como diría ... Petete en su libro gordo, cada 1.000 años el mundo se va al carajo, cosa que está por ver). Pero Arrabal se confundió. Primero porque, en lugar de echarse colonia en el cuello y las muñecas, se la bebió. Segundo, porque llegó el año 2025 y algunos seguimos aquí, como el famoso dinosaurio. Y tercero, porque lo que ha acabado con el equilibrio social en el nuevo siglo no es «¡el milenarismo, cojones ya!», sino 'el mileurismo'. Sí, España vuelve a ser país de mileuristas: casi dos millones de trabajadores no llegan ni al salario mínimo real. Algo que sólo una mente patafísica como la de Arrabal podría predecir. La realidad es más delirante de lo que nos imaginamos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La pobreza laboral juvenil