La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rampa

Ultimátum

Le llaman 'plan de paz' pero es una amenaza

Tito Conesa

Tito Conesa

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:49

La ciencia, ya es obvio, ha sido el motor que ha generado los mayores adelantos de la humanidad. Gracias a ella comprendemos cómo funciona el ... mundo, desarrollamos tecnologías y mejoramos la calidad de vida. Desde el origen del universo hasta el comportamiento de las células, la ciencia responde a preguntas fundamentales y, también, va de la mano de las tecnologías: computadoras, inteligencia artificial, telecomunicaciones, todo parte de hallazgos científicos. Sin embargo, no todos sus descubrimientos han tenido efectos positivos. Como toda herramienta poderosa, la ciencia también puede ser, y es, mal utilizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ultimátum