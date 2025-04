Portmán bien vale una concejalía

En mi pueblo, La Unión, aquel año se vivió de manera especial el 4 de diciembre, Santa Bárbara, patrona de los mineros. Escuché a los ... mayores ufanarse admirativos por tener el lavadero de mineral más grande de Europa. Ahí es nada. Le llamaron 'Roberto' y, además del más grande, a la postre fue el lavadero más famoso del continente por haber servido para anegar de estériles una preciosa bahía, Portmán, hasta hacerla desaparecer.

'Dime de qué presumes y te diré de qué careces', afirma el viejo refrán y, en efecto, el 'orgullo' de entonces por tan monumental lavadero no era sino un inequívoco síntoma de que padecíamos la enfermedad del ignorante: no ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Desde La Unión, se 'exigió' alguna compensación para Portmán y así se convino. Pero el cumplimiento de ese acuerdo supuso el culmen de nuestra tosca ignorancia al aceptar que la 'indemnización' a Portmán fuera la construcción de un puerto deportivo en Cabo de Palos (Cartagena).

Una tomadura de pelo.

Sesenta millones de toneladas de residuos después, el asunto de la regeneración de Portmán sigue estancado y siendo arma arrojadiza entre PP y PSOE, como si en los 35 años transcurridos desde el cese de vertidos ambos no hubiesen tenido tiempo y gobierno para acometer una verdadera solución. La 'maldita' hemeroteca tiene la virtud de destapar incongruencias. En incontables casos demuestra aquello de que 'del dicho al hecho hay mucho trecho' y en el caso de los políticos, tan olvidadizos ellos, decir una cosa y la contraria, decir y no hacer, es moneda corriente.

En 2006, siendo Rodríguez Zapatero (PSOE) presidente de España y Ramón Luis Valcárcel (PP) presidente de Murcia, se llegó a un acuerdo que, salvo actuaciones aisladas, no solo no se ha llevado a la práctica, sino que, ahora, el Ministerio de la cosa ha cambiado el proyecto, lo cual ha provocado protestas (se anuncian manifestaciones) y los clásicos y tediosos dimes y diretes entre PP y PSOE en los que, no obstante, destaca el hecho de que los concejales socialistas unionenses se alinean con el alcalde del PP al exigir al Ministerio que se retiren los estériles, una previsible indisciplina de voto que, en mi modesta opinión, habría que valorar aun a riesgo de que los ediles puedan ser multados.

Al fin y al cabo, Portmán, su regeneración verídica, bien vale una concejalía.