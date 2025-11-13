La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rampa

Lenta erosión

El estado del bienestar se enfrenta a un proceso lento pero persistente de desgaste

Tito Conesa

Tito Conesa

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:36

La idea de un Estado del Bienestar —esto es, un conjunto de servicios públicos amplios (sanidad, educación, vivienda...) que garantizan un nivel mínimo de bienandanza ... para toda la población— ha sido uno de los pilares del modelo socioeconómico de las sociedades europeas. Durante años se ha repetido que el Estado del Bienestar en la Región de Murcia está «blindado». La frase suena bien, pero los datos y la experiencia cotidiana cuentan otra historia: la de un modelo que se desgasta, silenciosamente, mientras crecen las desigualdades y la precariedad, tal y como informó este periódico recientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  3. 3 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  4. 4 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  7. 7 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  10. 10 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lenta erosión