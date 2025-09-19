La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gracias, Robert

La muerte del actor nos devuelve el recuerdo de su interpretación en el caso 'Watergate'

Tito Conesa

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:05

Entre los múltiples personajes interpretados por Robert Redford (que en paz descanse) me quedo con su interpretación de Bob Woodward, el periodista de 'The Washington ... Post' que investigó el escándalo 'Watergate', junto a su compañero Bernstein. Y esta, mi preferencia, no es técnica sino sentimental y hasta agradecida, ya que nos lleva a momentos cimeros del periodismo. No descubro nada si afirmo que el caso Watergate despertó miles de vocaciones periodísticas en todo el mundo.

