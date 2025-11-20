La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La rampa

La coexistencia del 20N

Una fecha que acumula hitos históricos

Tito Conesa

Tito Conesa

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:50

El 20 de noviembre –día en el que escribo este artículo– es una de esas fechas en las que la historia se empecina en coincidir. ... Hay fechas que parecen cargarse de sentido por acumulación, como si la historia insistiera en pasar por el mismo cruce para dejar huellas distintas. El 20 de noviembre es una de ellas. En España, la memoria colectiva lo asocia de inmediato al final biológico del franquismo —la muerte de Francisco Franco en 1975— y, simultáneamente, al fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en 1936. Durante décadas, estas coincidencias alimentaron una liturgia política que convirtió el calendario en un recordatorio ideológico, un rito que se resistía a desaparecer incluso cuando el país avanzaba hacia la normalidad democrática.

