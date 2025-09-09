La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Si salimos de esta

Septiembre y la remontada

Uno arranca cada año el curso con cierta alegría amarga: con una lista, con una idea, con demasiados proyectos

Rubén García Bastida

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:22

Septiembre es el mes del movimiento y el movimiento es una moneda. Si sale cara tienes un reencuentro y si sale cruz, la despedida. Este, ... igual que todos los meses que marcan una frontera, juega a dos bandas. Y no lo hace con crueldad, pero sí con firmeza: él pinta su línea y tú acabas saltándola, no porque quieras, sino porque el calendario empuja y no se para a dar explicaciones.

