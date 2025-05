Comenta Compartir

Cantaba Bob Dylan que el hombre dio nombres a todos los animales al principio, hace mucho tiempo. Luego, mi abuela los utilizó para ponérselos a ... los vecinos: bautizó a una pareja como «la gallina y el ciervo» porque ella era «más puta que las gallinas» y él llevaba «más cuernos que un ciervo». Ya me perdonarán ustedes la chabacanería, pero yo no tengo la culpa de que mi abuela no fuera la condesa viuda de Grantham. Ni de que suspendiera en feminismo.

A Margarita Robles, en los wasaps publicados por El Mundo, Sánchez la llama «pájara». Es indefendible, claro, pero estamos acostumbradas a cosas peores. Como perra. O lagarta. O zorra, ese escupitajo cargado de odio que nos han tirado a la cara toda la vida. Pero da igual: si se lo hubiese dicho, el presidente lo justificaría argumentando que era una resignificación del insulto, como la canción de Nebulossa, la de Eurovisión del año pasado. No sabe nada, el tío. Aquí el pájaro es él. A mí no me importaría que me llamaran pájara si pudiera elegir el tipo de ave. Un águila, por lo de la sagacidad. O un ruiseñor, por aquello del buen cantar. Lo malo es que, si me lo dicen, será por loro. Sánchez, que se gusta chistoso, también cree que Robles «se acuesta con el uniforme». Toma, y yo. Con el de columnista, que consiste en una camiseta agujereada y un pantalón de pijama al que le ha cedido la goma. Así dormimos los opinadores que no somos finústicos: le oí contar a Josemi Rodríguez-Sieiro que cada noche se encontraba sobre la cama un pijama limpio y planchado. Es lo que tiene ser de cuna ilustre. Seguro que su abuela, como la de 'Downton Abbey', tampoco sabía lo que era un fin de semana. Ni soltaba las barbaridades que soltaba la mía. Menuda pájara era.

