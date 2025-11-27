La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ventana abierta al tercer sector

No habrá fin de las violencias sin justiciasocial

Vivir en pobreza no define a las mujeres, pero sí aumenta la exposición a distintas formas de violencia

Rosa Cano
Juan Antonio Segura Lucas
Pedro Martínez

Rosa Cano, Juan Antonio Segura Lucas y Pedro Martínez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:02

En esta semana con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde la Red de Lucha ... contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) hemos reafirmado nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista y con la defensa de los derechos de las mujeres en situación de pobreza o exclusión social, desde una perspectiva feminista, interseccional, intercultural y de justicia social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad No habrá fin de las violencias sin justiciasocial