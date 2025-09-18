La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ventana abierta al tercer sector

Aporofobia, una tormenta con nombre

Más de medio millón de personas de la Región podrían verse despreciadas por el hecho de estar en la pobreza

Rosa Cano
Juan Antonio Segura Lucas
Pedro Martínez

Rosa Cano, Juan Antonio Segura Lucas y Pedro Martínez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:24

Las tormentas no siempre tuvieron nombre. La decisión de nombrarlas empezó en la década de los 50 del siglo pasado. Al hacerlo, la tormenta en ... cuestión pasaba de ser un problema difuso a uno concreto. Los servicios meteorológicos y de emergencias podían comunicar mejor todo lo relacionado con la tormenta fulanita o menganita y la gente se tomaba más en serio los riesgos que se corrían y seguían más y mejor los avisos de las autoridades. Lo que no se nombra no existe.

