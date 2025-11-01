La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Príncipe Andrés. AFP

Momento cultural

En diagonal ·

En 'Caza de brujas', la última película de Luca Guadagnino, el profesor acusado de agresión sexual se queja del «momento cultural» que favorece esa denuncia

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

En 'Caza de brujas', la última película de Luca Guadagnino, el profesor acusado de agresión sexual se queja del «momento cultural» que favorece esa denuncia. ... Carlos de Inglaterra ha iniciado el proceso para retirar títulos, honores y distinciones a su hermano Andrés. Además de echarlo de Royal Lodge, el casoplón de Windsor (el rey le pagará una casa en Sandringham). «El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor», decía el comunicado de Buckingham.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  3. 3

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  4. 4 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  5. 5

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  6. 6 Rescatan a dos senderistas desorientados en Cartagena
  7. 7 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  8. 8 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  9. 9 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  10. 10

    Trabajadores del teléfono 112 Región de Murcia exigen más seguridad en el centro tras recibir amenazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Momento cultural

Momento cultural