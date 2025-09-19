Ojalá se dedicara el Valle a espectáculos de luz y sonido, y no vulgares pancartas, ahora que se vienen los homenajes a los ejecutados

Tenemos muchos aniversarios, aunque a Sánchez parece que se le haya olvidado el de Franco, con todo lo que iba a hacer para conmemorar su ... muerte. La libertad, dijo. Sortu ha desplegado una pancarta en recuerdo de los etarras 'Txiki' y Otaegi en el Valle de los Caídos. Los dos miembros de ETA fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975. También lo fueron tres miembros del FRAP, pero no me consta homenaje. Fueron las últimas ejecuciones de la dictadura (el año anterior a Salvador Puig Antich se le mató con garrote vil). Las ejecuciones provocaron protestas dentro y fuera de España. Dio igual.

La pena de muerte está mal. ETA, también. Fueron mucho más originales y audaces los que proyectaron en el Castillo de Windsor imágenes de Epstein y Trump para recibir al presidente estadounidense en el Reino Unido. Ojalá se dedicara el Valle a espectáculos de luz y sonido, y no vulgares pancartas, ahora que se vienen los homenajes a los ejecutados.

