Inutilidad y temeridad

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Le preguntan a Óscar López si ha cobrado alguna vez en metálico del PSOE y contesta: «Yo creo que lo más importante es saber que ... la corrupción es el cáncer de la democracia». Y yo creo que el kiwi amarillo está más bueno que el verde. Me recordó López a la madre lotera de una amiga: «La mejor lotería, el trabajo y la economía». Eso después de ganarse muy bien la vida vendiendo décimos.

A los políticos no les gustan los periodistas. A los periodistas tampoco les gustan los políticos. Sobre todo, cuando preguntan y ponen el piloto automático de excusas y argumentarios. Tampoco nos vamos a extrañar de que en el Parlamento no se responda a lo que se pregunta. Una sesión de control es un espectáculo, una sucesión de zurriagazos verbales sin gracia y una falta de respeto por las instituciones. El «ánimo, Alberto» parece preludio de la chulería sanchesca que se avecina en la comisión de investigación del Senado. Una inutilidad y una temeridad.

