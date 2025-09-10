La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. EP

Función fática del lenguaje

En diagonal ·

Feijóo podría ayudar a levantarse del suelo a una anciana y desde el PSOE (y Vox) dirían que muy mal

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:24

Feijóo podría ayudar a levantarse del suelo a una anciana y desde el PSOE (y Vox) dirían que muy mal. Haga lo que haga. En ... su entrevista con Ana Rosa Quintana contó que había comunicado a Don Felipe que no iba a acudir a la apertura del año judicial y que el Rey le dijo que lo entendía y que tomaba nota. Óscar Puente: «Hasta el Rey sabe ya que Feijóo no es de fiar». Yolanda Díaz: «Intolerable».

