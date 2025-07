Fantasmas y salchichas caducadas

Comenta Compartir

Las salchichas no inspiran respeto. Por eso lo del poeta John Godfrey Saxe («Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que ... sabes cómo están hechas») tiene poco sentido por la parte cárnica. Se supone que Otto von Bismarck mejoró la frase: «Las leyes, como las salchichas, mejor no ver cómo se hacen». La trama de Montoro de leyes a la carta que instruye el juez Rubén Rus es muy innovadora. O no se conocía esa sinvergonzonería en la corrupción patria. En 2013 y en 2018 se permitió que los técnicos de las empresas redactaran las leyes y reglamentos favorables. Quizá esas leyes estaban mejor redactadas y hechas que otras (tampoco hay que pensar mucho para encontrar en este Gobierno alguna bastante chuchurría). Es fascinante. Haces tú el trabajo y luego apoquinas al despacho o la consultora. A Feijóo ha venido a verlo el fantasma de los gobiernos pasados y las salchichas caducadas, pero esto no se le ocurre ni a Dickens.

