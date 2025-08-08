Campeonato de idiotas
En diagonal ·Tres modalidades de abrazos: rápidos, dedicado y al más creativo
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:14
Muchos se han llevado las manos a la cabeza por la petición de ese zoo danés para la donación de animales que ya no se ... puedan mantener. Para sacrificarlos y alimentar a tigres, leones (todos quieren ser los campeones) y otros depredadores. Los donantes se podrán beneficiar de una deducción fiscal. Tampoco es que los leones se estén alimentando de teckels. En 2025 el parque recibió 137 conejos, 22 caballos, 53 gallinas, 18 cobayas y 12 bacalaos.
A mí de cosas que vienen del norte me impresiona más lo que pasará el 23 de agosto en el bosque finlandés de HaliPuu. A pu, a pu. Un campeonato mundial de abrazar árboles. Tres modalidades: abrazos rápidos (mayor número de árboles abrazados en un minuto), abrazo dedicado (mayor número de abrazos a un árbol concreto con una duración máxima de un minuto) y abrazo más creativo. Parece un campeonato inventado por los Teletubbies. Prefiero los sacrificios humanos de 'Midsommar'. Y los de los bacalaos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.