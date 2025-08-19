La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Calentamiento de aldabas

El bipartidismo y el cortisol

Rosa Belmonte

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

El fuego es lo peor ahora mismo. Pero hay dos demonios más. El bipartidismo y el cortisol. El primero, según Vox; el segundo, según Instagram. ... No es que lo del bipartidismo sea nuevo. Una pancarta del 15-M decía «PP y PSOE la misma m… es». Pero hoy lo del bipartidismo es lo primero de la letanía. Luego hay otro mantra: «El PP es el PSOE cinco minutos después». La misma 'm' pinchada en un palo. Como lo de Enric González: «Dicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes». Pedro Sánchez ha salido de la Mareta y ha propuesto «un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática». Y no es de extrañar que el PP pase por ahí. Por mucho que haya falta de medios, verdosidades tan idiotas como malvadas, burocratización para limpiar el monte, pirómanos y, en general, multicasualidad. Pero vamos a reunirnos por el calentamiento. Tócate las aldabas, que diría la Cantudo.

