La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director Alberto Rodríguez en el Festival de San Sebastián. Efe

El aeropuerto y la calle

En diagonal ·

Según Alberto Rodríguez, para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:00

Según Alberto Rodríguez, para mucha gente, Adolfo Suárez es el nombre de un aeropuerto. El director ha adaptado 'Anatomía de un instante', de Cercas. Le ... pregunta Oskar Belategui si cree que los jóvenes saben quiénes son Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado. Pero si no saben quién era Robert Redford, qué van a saber quién era Gutiérrez Mellado. «Han pasado casi cincuenta años», dice Rodríguez. Antes del estreno de 'El cautivo' se habló mucho de su relación con el bajá en Argel. Pero en la película también se habla de su relación (de lo que se decía y del duelo posterior) con López de Hoyos. Era el maestro de Cervantes, al que luego Cervantes despreció. Pero es que López de Hoyos era un pesado escribiendo. Aparte de otras cosas, solo por eso entendería que Cervantes lo despreciara. Cervantes es el menos pelma de los escritores. Y nadie conoce a Adolfo Suárez por el aeropuerto. ¿Quién lo llama así? Pero López de Hoyos sí que es una calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  8. 8 Impiden una concentración de motos acuáticas en la playa de Los Alemanes de La Manga
  9. 9

    Adiós verano desde Los Alcázares
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El aeropuerto y la calle

El aeropuerto y la calle