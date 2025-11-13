La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Salas, responsable de la UCO, en una imagen de 2019. EFE

Desde 1999

En diagonal ·

En los audios de Leire está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción del mando de la UCO

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

En los audios de Leire, fontanera, sastre, soldado, espía, está ese en el que promete acuerdos con la Fiscalía al empresario Hamlym a cambio de ... información sobre un supuesto caso de corrupción de Antonio Balas, mando de la UCO responsable de investigaciones como las que implican al hermano y la mujer de Sánchez, así como del 'caso Koldo'. Igual que Luis Tosar sale en todas las películas españolas, según Jaime Bayly, Balas sale en todas las investigaciones.

