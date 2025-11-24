La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una butaca vacía

El curso de esta leyenda urbana comienza con el deseo de la burguesía murciana, a mediados del XIX, de disponer de un teatro acorde con cierto esplendor económico

Pedro Felipe Granados

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:32

Durante mis años de estudiante en la capital, pertenecí al Teatro Universitario. Dirigía aquella tropa de jóvenes ilusionados César Oliva, persona indispensable de la vida ... cultural murciana, especialmente el teatro, en los últimos tiempos. Las lecturas previas se hacían en dependencias de la casi recién inaugurada Facultad de Filosofía y Letras o en locales aledaños del entorno de la Merced, mientras que algunos ensayos generales se llevaban a cabo en el mágico escenario del Teatro Romea.

