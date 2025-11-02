La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

Puigdemont y la 'política de lo liminal'

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:22

En su clásico e imprescindible libro 'Ritos de paso', Arnold Van Gennep acuñó el concepto de 'liminalidad' que, en términos antropológicos, define ese momento de ... ambigüedad en el que se suspende el orden previo sin instaurar aún el nuevo. Esta idea de lo 'liminal' fue retomada por Victor Turner quien, para calificar este proceso de transición, habló del 'entre-lugar' -o lo que es lo mismo, de esa tierra de nadie en el que la realidad se ofrece en el punto de deshacerse y de rehacerse-. Cuando, desde este 'background' antropológico, situamos la atención en la desquiciada actualidad política española, el concepto de una 'política de la liminal' emerge como uno de los más apropiados para definir la relación agonística que Puigdemont mantiene con el gobierno de Sánchez. La rueda de prensa ofrecida el pasado lunes -en la que anunciaba pomposamente el final de su relación con el PSOE- constituye no el final de un relato, sino el nudo dramático necesario para lanzarlo. De hecho, lo que pone de manifiesto este nuevo órdago del supremacista catalán es su forma barroca de gobernabilidad, en la que la teatralidad de la ruptura perpetúa el propio orden que dice cuestionar.

