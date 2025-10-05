La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mapas sin mundo

La 'Declaración de Murcia'

Pedro Alberto Cruz

Pedro Alberto Cruz

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:00

Tres días después de que Feijóo presentara solemnemente la denominada 'Declaración de Murcia', el barómetro de verano del Cemop refrendaba lo que algunos ya veníamos ... diciendo desde hace meses: en su deriva ultra, el PP no va a rascar ni un solo voto del espectro de centro ni tampoco del de la extrema derecha. Los datos de este sondeo no dejan lugar a la duda: el PP pierde tres escaños y trasvasa casi 40.000 votos a Vox, que supera al PSOE y se convierte en la segunda fuerza regional. A su vez, y por la complicidad ciega de los populares, la bola de la inmigración crece y crece hasta convertirse en el segundo motivo de preocupación de los murcianos. Feijóo y López Miras se han convertido en el principal acelerador electoral de la ultraderecha, mostrando para ello unas habilidades que, por su efectividad, parecen innatas. Vox quería situar la inmigración en el centro del debate político y elevarla al nivel de alarma social: y el PP ha entrado a este trapo con una determinación que pasma.

