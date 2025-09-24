La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Racismo en el fútbol

Yo aconsejaría cambiar de ambiente y sustituir el balón y los goles por los tules y las gasas

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:12

Los que denuncian esta lacra no se percatan de que en el fútbol se han concitado y se concitan todo tipo de barbaridades salvo, por ... suerte, el asesinato, y no porque el público que acude a los estadios sea el peor y el más indigno, sino porque allí se encuentran las pasiones oscuras, la mala educación rampante, la falta de tacto y el fuego devorador de los que gritan y maldicen. Ahora recuerdo a mi tío Eugenio cuando decía que el mejor lugar para ver un partido era el sofá del salón de su casa, él que era un gran seguidor de este deporte y del Barcelona, cuando decía aquello, yo era era su sobrino preferido, no acababa de entenderlo del todo, tal vez porque a un joven lo que le entusiasma es el espectáculo y la bulla y no le molestan los sinsabores del griterío y de las malas formas.

