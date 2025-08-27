La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Quién nos pone la pierna encima?

Pascual García

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:24

De Tarifa a Ourense, de Cáceres a Valencia, de Madrid a Huelva, España anda estos días rodeada de fuego y destrucción, con alguna muerte indeseable ... y con mucho miedo, con un miedo atávico y animal al fuego, a la desolación y a la nada. Pareciera un plan de antemano, un proyecto apocalíptico que no parece que nadie pueda detener, pues los trenes se detienen o no llegan a tiempo, se va la luz de una forma intempestiva como si alguien deseara que volviéramos a las cavernas, se inundan los pueblos, se desordenan los horarios, llueve a destiempo y, sobre todo y por último, arden los campos y los sembrados por doquier, como si estuviéramos asistiendo a un cataclismo imparable, a una deflagración anunciada de la que ya no vamos a poder desasirnos porque esto no pinta bien, como si hubiéramos caído en desgracia con ese maldito el que pueda que haga, y siempre para mal, que ya son ganas de aniquilar, que parece que nos luce, como si hubiera un ejército de pirómanos desperdigados por el país y decididos a terminar con todo. Pensamos en ese norte húmedo deshecho en cenizas, transido de dolor y clamando justicia y ayuda, porque nadie está dispuesto a pedir ayuda al jefe, que es una manera de darle bola y darle ventaja, y eso nunca, no vaya a ser que se lo crea, a pesar de que se quema nuestra tierra y mueren algunos de los nuestros.

