La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algo que decir

Judas está entre nosotros

Aprendí que en ocasiones los malos no se ven a simple vista y aquellos de los que tan mal nos hablaron, resultan oro molío a la postre

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:08

Lo que define verdaderamente a este mito judeocristiano es que su protagonista puede estar en cualquier parte, no siempre es nuestro enemigo, ni un hombre, ... a veces es una mujer y se halla muy cerca de nosotros, en el trabajo, junto a ese sofá donde nos sentamos cada día desde aquella primera vez en que llegamos al instituto y elegimos un lugar para nosotros hasta convertirlo en una querencia inolvidable, y ahora nos vamos y nos dejamos el sofá, el instituto y a ese judas que bien podría ser una compañera, o dos, como ya tenemos una edad y peinamos canas, tampoco es que nos haya sorprendido tanto, quizás porque sospechábamos que nos andaban cerca, pues la envidia es una enfermedad terrible, afea los rostros angelicales, afila los rasgos de la cara, hunde los ojos y saca lo más horrible de nuestro interior hasta deformar y convertir a esas chicas (¿he dicho chicas?), que tal vez no estuvieran tan mal en su tiempo, en unas verdaderas brujas, al menos cuando las vi en mi comida de jubilación, me produjeron cierto terror.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  4. 4 Luto en Puente Tocinos por Carmelina: «Ha sido una desgracia»
  5. 5

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  6. 6 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  7. 7

    Los mayores de 65 años sufren cada día en la Región una media de diez robos y hurtos
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    El Ayuntamiento de Cartagena busca socios privados para impulsar su plan en los túneles del Espalmador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Judas está entre nosotros

Judas está entre nosotros