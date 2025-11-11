La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jubilación y eternidad

El amor y la jubilación andan confabulados en mi casa y están felices porque han descubierto que nadie les ha dado un plazo fijo

Pascual García

Pascual García

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:13

Ahora que me he jubilado estoy entendiendo lo que significa la eternidad, quizás porque solo cuando uno se aproxima al final de la senda es ... cuando le da el verdadero valor a los metros que restan hasta la meta, de hecho, lejos de abrumarme por el final relativamente cercano, me entusiasma saber que cada día puede ser una vida entera y que nada está decidido del todo, como si al amanecer se prolongara la vida de nuevo y empezara el ciclo del día hasta el punto de estar siempre en ese trance, porque nada termina nunca, sino que constantemente estamos viviendo un plazo, como una metáfora de los días y del tiempo.

