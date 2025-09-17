La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mucho dinero

Los nuevos pobres son hoy los que trabajan; ganan un sueldo mensual pero no pueden pagar todos los gastos

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:12

Ni no me gustan los programas de concurso de la tele y las diversas loterías que están funcionando a diario en todas las cadenas es ... por la cantidad de dinero que circula delante de nuestras narices en vano, pues como a cualquiera no me gusta pasar envidia y no es fácil atender a uno de estos programas y comprobar que acaba de tocarle a un paisano de la provincia de Guadalajara un millón de euros o a otro en un pueblo de Alicante un sueldo de 20.000 euros al mes para toda la vida, porque se dice pronto, pero es mucha pasta, demasiada pasta, y lo que es peor, nunca será mía, de modo que, como me ocurre con las grandes loterías de navidad, no me reconforta en absoluto que le haya tocado el primer premio a otro y mucho menos que me diga en qué piensa gastarse el dinero porque el dinero es tal vez lo más sagrado de la vida y con esto no se juega. Que conste que no soy avaro, pero vengo desarrollando una sensibilidad especial por el dinero con la edad que en mis años jóvenes no tenía.

