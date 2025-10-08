Andamos en ello

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Se nos llena la boca con los derechos humanos, pero inventamos cualquier pretexto para invadir a diestro y siniestro

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:55

Tenemos la mala costumbre de olvidar con mucha frecuencia nuestro origen, la leche que mamamos y la tierra que nos vio crecer, y, de paso, ... demonizar a quien frecuenta a menudo ese país complejo e imprescindible de la memoria e indaga en sus laberintos, y en la oscuridad de sus recovecos. Somos genéticamente olvidadizos. Nos han enseñado a no preguntar demasiado acerca de otras épocas y a callar las viejas leyendas del miedo y de la noche. Es lo que tiene cargar con un pasado de guerra y de terribles represiones. Cargamos con una larga y pesada tradición de oscuridad y de silencio y hemos aprendido a callar por cualquier cosa; de hecho desde muy críos nuestros mayores nos mandaban guardar silencio por cualquier nimiedad y siempre teníamos el recelo de que pisábamos un terreno inseguro y peligroso y de que seguro que estaríamos más guapos callados, que es lo que nos habían venido repitiendo desde pequeños.

