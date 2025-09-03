La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algo que decir

El amor nunca es fácil

Con el paso del tiempo uno va aprendiendo, por desgracia, que los sueños no se cumplen casi nunca como los proyectó

Pascual García

Pascual García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:58

No es que tenga una larga experiencia en el asunto, porque además no creo que, incluso los que en apariencia la tienen, puedan decirlo a ... las claras, pues las cosas del amor son tan misteriosas como las cosas del alma y tan complicadas o más, pero en ocasiones pienso que a las mujeres no hay quien las entienda. Sé que es solo un tópico más, y encima un tópico machista, pero algunos de ustedes me darán la razón si se han enamorado alguna vez de una persona complicada y especial, y las mujeres lo son en mayor medida que los hombres. A veces llego a la conclusión de que no vale hablar ni discutir en estos casos, quizás la única norma aceptable sea dejarlas mandar y no llevarles la contraria nunca, para qué, total no merece la pena, porque yo no quiero tener razón en estos casos, yo solo quiero que me permita estar a su lado y quererla y, si es posible, que me corresponda también un poco, porque también necesitamos que nos quieran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  3. 3 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero
  7. 7

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  8. 8 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  9. 9 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  10. 10 A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El amor nunca es fácil

El amor nunca es fácil