La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algo que decir

Abuelos

Lo que yo creo de verdad es que nos estamos volviendo blanditos y empezamos a exigirlo todo con llantos y berrinches

Pascual García

Pascual García

Martes, 14 de octubre 2025, 20:37

Y yo, por qué tengo que reconocer el esfuerzo de los abuelos con sus nietos, en general, como si se tratara de una labor humanitaria ... que nos afecta a todos, yo también tuve abuelos que a su vez tuvieron abuelos y nadie los felicitó por el trabajo desinteresado y natural con sus nietos y su descendencia, pues tampoco alcanzo a entender la necesidad de estar aquí, de que unos y otros compartan un tiempo y un espacio, de que su nacimiento haya sido imprescindible, o lo que es lo mismo de que traigamos hijos al mundo y pidamos una indemnización por criarlos para más inri. Y eso lo digo de un modo consciente pues tengo la edad y estoy en condiciones de que mis hijos me den un nieto un día de estos y de que me regocije por ello, aunque nunca pediré nada en absoluto por cuidarlos, si hace falta, como no pedí nada por cuidar de mis hijos en su día, estamos inventándonos reivindicaciones inanes a troche y moche, de las que nuestros antepasados se reirían a mandíbula batiente, ellos que tan mal lo pasaron para traernos a nosotros a este mundo, que vieron en unas condiciones lamentables, pasaron una guerra y no cobraron una pensión de vejez. Pero hoy lo pedimos todo, intentamos sacar provecho de cada acción y vindicar cualquier cosa, un día de estos salimos en la tele demandando un reconocimiento por respirar todos los días y por no no dejarnos morir, no sé, pero me parece que nos estamos pasando un poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  6. 6 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abuelos