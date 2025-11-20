La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La metáfora del squash

Ahora se buscan deportes que permitan hacer fotos, compartir historias en redes sociales o charlar mientras jugamos

Pablo Artal

Pablo Artal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:45

Hay metáforas que se encuentran en los libros, otras se esconden en la naturaleza, y algunas aparecen donde menos lo esperas, por ejemplo, en una ... pista de squash. Llevo muchos años practicando este deporte en el que sigo siendo bastante mediocre y suelo perder con mis compañeros de juego. Aun así, o quizá por eso mismo, le guardo una extraña lealtad. Aparte del entretenimiento, estoy convencido de que me ha ayudado a mantener un mínimo de forma física durante las últimas décadas. Sin haber jugado con frecuencia al squash, probablemente habría envejecido aún peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  3. 3

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  4. 4

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  5. 5

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  6. 6

    Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar
  7. 7

    Solo una empresa de hostelería se ofrece a tomar las riendas del bar del cerro del Molinete
  8. 8 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  9. 9 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  10. 10 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La metáfora del squash