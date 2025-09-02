La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las verdades duelen más que las mentiras

Nacho Tomás

Nacho Tomás

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:27

El otro día vimos en familia 'Memento', la obra maestra de Christopher Nolan que ha cumplido 25 años, nada menos. Yo ya la había visto ... antes, pero mi hija, fan del director, la tenía pendiente y como es bastante más lista que yo, amén de que su cerebro funciona de manera diferente, vio cosas que yo no había visto hasta ahora. En resumen, y por no aburrir al lector, me quedo en cómo nuestros recuerdos no son siempre reales, sin intención quizá, pues los reconstruimos en función de lo que queremos recordar. Y esto, en mi opinión, es nuestra verdadera esencia.

