Gelen y la historia de nuestro comercio

Reivindicar a Gelen y a don Jesús es un principio y una llamada de atención sobre lo que el comercio representa para nuestra ciudad y nuestra región

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:26

Los anónimos tripulantes del barco fenicio de Mazarrón ensancharon el mundo mediante las rutas comerciales. Luego vinieron la de la seda, el Galeón de Manila ... o los convoyes del Atlántico, pero ellos navegaron hace 2.600 años desde Sidón o Tiro para cambiar abalorios egipcios por minerales valiosos. Saltando de la Antigüedad a la Edad Media, uno de los orgullos del Reino de Murcia fue la cerámica de reflejos metálicos, o loza dorada. Elaborada en la Murcia andalusí, llegó a Pisa, Ravena y Córcega merced al comercio y, tal vez, al saqueo, lo que prueba la fascinación que ejercía como tesoro. Pero nos interesa su exportación por un comerciante andalusí, entre otras cosas porque el comercio es progreso mientras la guerra es solo dolor. En 1478 el concejo murciano estaba arruinado. Fue el comerciante genovés Tadeo de Negro el que prestó los 16.445 maravedíes que salvaron a nuestro ayuntamiento. Miguel Turón y sus sobrinos exportaban lana en el siglo XVIII, Juan Borja fue un comerciante maltés activo en Lorca durante la primera mitad del siglo XIX, como ese personaje tan singular que fue Pío Wandosell o Tomás Erades. Hay una historia del comercio murciano, fascinante, por escribir, que se pierde día a día. Es lamentable, porque si algo ha hecho grande nuestra economía en los siglos pasados es la industria textil que propició la seda.

Espacios grises

