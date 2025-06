Una oportunidad para el Mar Menor

Hace unos días se han constituido los tres comités para la gobernanza del Mar Menor en el marco de la ley que le otorga personalidad ... jurídica a la laguna, una vía de protección y tutela enormemente innovadora, que ha sorprendido al mundo (y a mí también) y que necesariamente tendrá que hacer camino al andar, y en eso estamos. También las instituciones de representación derivadas de la ley regional de protección y recuperación del Mar Menor se han renovado. Estoy en ambos comités científicos, y en el consejo del Mar Menor, y respondo como presidente del último constituido, fruto de una legislación aprobada por una amplísima mayoría en las cortes generales y refrendada con nota por el Tribunal Constitucional. La gobernanza derivada de esta ley estatal me parece más penetrada por la sociedad civil, como resulta natural en una iniciativa que ha nacido de abajo hacia arriba, algo muy inusual y extraordinario.

En las numerosas reuniones a las que he asistido me ha parecido percibir un cierto giro positivo en las voluntades de las partes, sobre todo de las administraciones públicas implicadas: la estatal, ya activa desde hace tiempo, la regional con algunos problemas de calendario y pendiente de una espada de Damocles (la eventual reforma de la ley) y la municipal, algo más preocupada por el corto plazo.

Yo, personalmente, me encuentro en estos momentos muy responsabilizado y algo preocupado ante la tarea de tutor del Mar Menor que han tenido a bien de otorgarme, conjuntamente con Teresa Vicente, impulsora de la ILP y Mario Pérez, alcalde de Los Alcázares.

La vida de cualquier política ambiental, como la que estamos viviendo con el Mar Menor, comporta superar determinadas etapas: la primera, la negación del problema; tras la asunción del problema entramos en la de discrepancias en las medidas y, por último, en la de la materialización de las soluciones finales. Estamos entre la segunda y tercera etapa. En estas fases últimas se han de evaluar las medidas disponibles bajo los criterios de eficacia, eficiencia y equidad social y en eso quiero creer que entraremos próximamente con toda celeridad. Pero para todo esto, debemos disponer: 1) del máximo conocimiento técnico-científico del sistema natural y de las medidas que se están implementado ya, 2) de un marco de referencia basado en indicadores ambientales y socioeconómicos, sobre las presiones y el estado de los sistemas naturales alterados y colapsados y 3) un buen monitoreo de todos estos indicadores y de otras variables clave o complementarias. Si no se dispone de un sistema de indicadores compartido, con umbrales de referencia, no podremos determinar si realmente avanzamos o no en la recuperación del Mar Menor como socio-ecosistema, en toda su integridad y en todos sus compartimentos y no podremos proponer tampoco con las suficientes garantías los cambios en las medidas que se precisen.

Es verdad que me siento especialmente responsabilizado y quisiera trasmitir desde aquí dos cosas: 1) que, con independencia de que nuestro conocimiento del tema no lo propicie del todo, estamos obligados a militar en el optimismo, y este optimismo nos debe dar fuerza para superar, con argumentaciones científicas y diálogo entre las partes, las barreras sociopolíticas que han emergido estos años en la recuperación del Mar Menor. Y 2) que estamos ante una gran oportunidad para demostrar que somos una sociedad madura y comprometida. El mundo nos está mirando y este trayecto que reiniciamos ahora no puede ser otra cosa que una experiencia de éxito. Así superaremos el duelo por la pérdida de nuestra salada y luminosa patria chica, nos congraciaremos con la naturaleza, la sostenibilidad y las generaciones futuras y pondremos Murcia y el Mar Menor en boca de todos y en todas las escenas internacionales. Eso sí que será una recuperación reputacional real y sólida y un comportamiento de prestigio. Por favor y lo pido con toda sinceridad, seamos serios y responsables y no hagamos como siempre y malgastemos esta gran oportunidad por un abuso excesivo de las luces cortas y los intereses creados.