Soliloquio de salud y género

El síndrome de Yentl

A las mujeres se les diagnostica y trata de forma inadecuada por la falta de datos

María Trinidad Herrero

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:36

El síndrome de Yentl define la invisibilización médica de las mujeres, cómo a las mujeres se les diagnostica y se les trata de forma inadecuada ... por la falta de datos científicos del sexo femenino. Este epónimo proviene del personaje que interpretó Barbra Streisand (Yentl) que, para estudiar medicina, tuvo que hacerse pasar por un hombre, cuando a las mujeres se las excluía del ámbito médico y del ámbito científico. De hecho, siguiendo la tradición, durante décadas, las investigaciones limitaron incluir mujeres en los ensayos clínicos en base a que las hormonas femeninas fluctuaban mensualmente y alteraban la consistencia de los resultados. Y, utilizando el mismo razonamiento, en los estudios preclínicos solo se empleaban animales macho.

laverdad El síndrome de Yentl