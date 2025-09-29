La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soliloquios de salud y género

Gotas de agua silentes y demencia

Necesitamos conocer por qué las mujeres doblan el riesgo de desarrollar demencia

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:35

Aunque se sabe que, respecto a los varones, las mujeres duplican el riesgo de desarrollar demencia, solo en los últimos años se están investigando los ... factores diferenciales entre ambos sexos. Y no, no es porque las mujeres tengan mayor esperanza de vida. Ese argumento no se sostiene científicamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  2. 2 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja mañana a la Región de Murcia
  3. 3 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  4. 4 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  5. 5

    La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia
  6. 6

    María González Veracruz: «El centro de microchips beneficiará a toda la Región de Murcia, se ubique donde se ubique»
  7. 7

    Feijóo avanza en la Región de Murcia que su plan del agua destinará 40.000 millones e incluirá los trasvases
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla
  10. 10

    Los desprendimientos por el deterioro del hotel Don Juan de Santiago de la Ribera preocupan a los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gotas de agua silentes y demencia