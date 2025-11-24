La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Soliloquio de salud y género

Beso hormonal

La kisspeptina es una hormona con gran potencial terapéutico

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:34

Desde la concepción, hombres y mujeres somos biológicamente diversos. La carga genética de los cromosomas XX y XY es divergente en mujeres y en varones, ... respectivamente. Esa dicotomía biológica, que podemos apreciar en el aspecto físico, se acentúa en la adolescencia al activarse algunas neuronas del hipotálamo como las gonadoliberinas. Su activación desencadena cambios hormonales que afectan de forma diferencial a todos los tejidos, fundamentalmente a los reproductivos.

