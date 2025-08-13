La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

La vida en segunda

No hay nada más triste en este mundo que veranear en una piscina municipal, eso sí es el fracaso

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:20

¿Vivimos tan bien en España? ¿Somos una economía floreciente? Pues no. Señores y señoras, eso es una mentira. Una mentira sin piedad alguna para ... con los más pobres, que la sufren más. Ningún gobierno, desde hace décadas, ha conseguido poner la economía española entre las primeras del mundo. A quien esto escribe nada le encantaría más que equivocarse. Solo hay que viajar para darse cuenta de que España sigue siendo un país que lo intenta, que lleva mucho tiempo intentándolo, pero que no lo consigue. No es Francia, ni Alemania, ni Italia. España es el líder de la segunda división.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  2. 2 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor
  5. 5

    Tomás Olivo compra Infinity en Valencia, el mayor centro comercial en desarrollo, por unos 60 millones de euros
  6. 6 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  9. 9

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  10. 10 Quejas vecinales por peleas y supuesto tráfico de drogas junto a un salón de apuestas de San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La vida en segunda

La vida en segunda