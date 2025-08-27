La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

España imaginaria

Se sabe que el país es imaginario porque no funciona nada, salvo los sueldos de directivos públicos

Manuel Vilas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:52

Cualquier empresa seria que gestionase catástrofes naturales habría echado a la calle a todos los políticos, autonómicos y estatales, que hayan tenido alguna responsabilidad en ... los incendios de este verano. Dicho con ironía poética: el país arde porque no existe país que gestione el país que arde. España es un conglomerado de administraciones inexpugnables cuya única dedicación es recaudar impuestos y colocar a personas sin cualificación profesional alguna en sitios de máxima responsabilidad. Lo diré de una manera más sencilla. Mire, querido lector o lectora, a usted mismo, sea cual sea su preparación, siempre que sea militante del PSOE o del PP o de cualquier otro partido, le podría caer un cargo público de unos cien mil o ciento cincuenta mil euros anuales. No tiene que tener ninguna preparación, pues para eso ya están los funcionarios y los técnicos. Si le pillan en falta, no se preocupe, porque como la administración es doble, dobles son las caras de los posibles responsables. Solo tiene que señalar a un político estatal si es usted político autonómico como responsable y viceversa.

